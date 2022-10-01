Оренбург, 1 октября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. 1 октября «Оренбург» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Сочи». Основное время встречи, проходившей в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилось со счетом 4:1.

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Тимур Аюпов (3’ Владимир Сычевой), Сесар Флорентин (21’), Владимир Сычевой (44’ пенальти) и Джимми Марин (53’ пенальти). Единственный гол «Сочи» на 69-й минуте встречи забил Тимофей Шипунов после передачи Артема Макарчука.

Составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев (Павловец, 62’), Стаматов (Печенин, 62’), Гойкович, Эктов, Аюпов (Капленко, 71’), Флорентин (Башич, 62’), Вера, Марин, Сычевой (Мансилья, 71’).

«Сочи»: Джанаев, Сиссако, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Маргасов, Сарвели (Шипунов, 46’), Цаллагов (Батырев, 82’), Нобоа, Жоазиньо (Юрганов, 47’), Мелкадзе (Джорджевич, 46’).