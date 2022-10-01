Севастополь, 1 октября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. На аэродроме Бельбек в Севастополе, где ранее загорелся самолет, произошел частичный подрыв боекомплекта воздушного судна. Об этом 1 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

70.mchs.gov.ru Пожарные

«Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), произошел частичный подрыв боекомплекта, — написал он. — Пилот успел эвакуироваться».

По его словам, в результате ЧП аэродром не поврежден, пожар оперативно потушен.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на аэродроме Бельбек в Севастополе произошло ЧП — самолет выехал за пределы ВПП и загорелся.