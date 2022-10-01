Москва, 1 октября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. 24-летний российский центральный полузащитник Константин Кучаев с оценкой 8.26 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Химки» — ЦСКА (1:2).

Алексей Колчин. ИА REGNUM Константин Кучаев

В матче с «Химками» Константин Кучаев отметился результативной передачей, двумя успешными обводками и двумя удачными отборами. Точность передач россиянина составила 69%.

В текущем сезоне на счету Кучаева 4 (3+1) очка по системе гол+пас в восьми матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Действующее соглашение хавбека с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Константина Кучаева в 3,5 миллиона евро.