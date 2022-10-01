Химки, Московская область, , 19:09 — REGNUM 1 октября московский ЦСКА в матче 11-гоо тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над «Химками». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Арена Химки», завершилось со счетом 1:2.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

Оба гола в составе «красно-синих» забил 24-летний форвард сборной России Федор Чалов (13’ Константин Кучаев, 38’). В составе хозяев отметился Бутта Магомедов (88’ Аяз Гулиев).

Статистика матча («Химки»/ ЦСКА)

Удары 5/11

Удары в створ 2/4

Владение 63%/37%

Угловые 10/1

Нарушения 5/8

Составы команд:

«Химки»: Лантратов (Гудиев, 46’), Идову, Тихий, Зуев (Гбане, 83’), Черный, Филин, Руденко (Садыгов, 83’), Ломовицкий (Мирзов, 64’), Магомедов, Гулиев, Долгов (Кухарчук, 64’).

ЦСКА: Акинфеев, Роша, Набабкин, Гаич (Ермаков, 61’), Мойзес, Щенников, Зделар, Обляков, Мухин (Мендес, 68’), Кучаев (Яковлев, 61’), Чалов (Заболотный, 89’).

ЦСКА, одержав седьмую победу в сезоне и набрав 23 очка, временно поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью очка остались на 13-й позиции.