Баку, 1 октября 2022, 19:07 — REGNUM Азербайджан начал консультации с партнерами по расширению Южного газового коридора, заявил 1 октября президент республики Ильхам Алиев.
Напомним, ранее 1 октября агентство Türkiye сообщило, что в Турции назвали альтернативу поврежденным «Северным потокам» для Европы — по выгодным ценам поставлять газ она сможет только по Трансанатолийскому газопроводу (TNAP, проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе и является частью одобренного ЕС проекта «Южный газовый коридор»).
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