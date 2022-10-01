Баку, 1 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Азербайджан начал консультации с партнерами по расширению Южного газового коридора, заявил 1 октября президент республики Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Мы уже начали проводить консультации с партнерами, посвященные расширению пропускной способности трубопроводов TANAP (Трансанатолийского газопровода) с 16 до 32 млрд куб. м газа в год и TAP (Трансадриатический газопровод) с 10 до 20 млрд куб. м», — сказал Алиев на прошедшей в Софии церемонии, посвященной запуску газового интерконнектора Греция — Болгария.

Напомним, ранее 1 октября агентство Türkiye сообщило, что в Турции назвали альтернативу поврежденным «Северным потокам» для Европы — по выгодным ценам поставлять газ она сможет только по Трансанатолийскому газопроводу (TNAP, проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе и является частью одобренного ЕС проекта «Южный газовый коридор»).

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