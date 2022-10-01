Москва, , 19:05 — REGNUM 1 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Максим Ненахов, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Гирано Керк, Вильсон Изидор, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Педриньо.

«Урал»: Илья Помазун, Силвие Бегич, Лео Гогличидзе, Эммерсон, Мингиян Бевеев, Ибраима Сиссе, Александр Юшин, Лазарь Ранджелович, Юрий Газинский, Даниэль Мишкич, Алексей Каштанов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Варанцо Петросьян.