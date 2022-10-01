Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM В Екатеринбурге с 27 по 30 сентября гостили учащиеся казачьих кадетских корпусов и школ из разных уголков России. На Среднем Урале собрались восемь команд из Самары, Красноярска, Ярославской, Новосибирской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также из самого Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Слёт организовало Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при президенте России по делам казачества. Также организаторами выступили министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Оренбургское войсковое казачье общество.

Средний Урал представляли кадеты Екатеринбургского кадетского корпуса. На открытии соревнований казаков-спортсменов приветствовал атаман Оренбургского казачьего войска, советник губернатора Свердловской области казачий генерал Владимир Романов.

Кадеты Екатеринбургского кадетского корпуса Kadet-kazak.ru

«От всего Оренбургского казачьего войска, от всей души приветствую вас на нашей Уральской земле. Это мероприятие является очень важным, нужным и необходимым в наше время. Оно показывает и проверяет вашу готовность к обороне государства. Обстановка, в которой мы находимся, заставляет нас не только быть готовыми, но и иметь необходимые умения и навыки, чтобы выполнять задачи по защите страны. Я желаю вам успехов и личных побед!», — сказал Романов.

Напутственные слова прозвучали от начальника отдела воспитания, патриотических проектов и программ министерства образования и молодежной политики Свердловской области Ольги Деникаевой. По православной традиции священник Храма на Крови Иоанн Авдюшкин совершил молебен, благословил ребят и окропил их святой водой.

Молодые люди подтягивались, проверяли гибкость на гимнастической скамье, силу пресса, прыгали в длину и бегали на различные дистанции, стреляли из пневматической винтовки, метали спортивные снаряды. Также для участников слета прошел конкурс на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО.

Стрельба из пневматической винтовки Kropotkin-kadet.ru

В свободное от соревнований время кадеты посетили Музей Боевой славы Урала, и музейный комплекс военной и гражданской техники УГМК.

Итоги слета подвели 30 сентября в Доме офицеров. Медалями и грамотами наградили лучших спортсменов в каждой дисциплине. По результатам общекомандного зачета кубки победителей получили следующие команды: 1 место — Православная классическая гимназия-пансион Свято-Алексеевской Пустыни из Ярославской области (Центральное казачье войско); 2 место — Кропоткинский казачий кадетский корпус им. Г. Н. Трошева (Кубанское казачье войско), 3 место — Самарский казачий кадетский корпус (Волжское казачье войско).

Среди почетных гостей на закрытии слета были также заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, директор Регионального центра патриотического воспитания, Герой России Игорь Родобольский, заместитель начальника отдела Всероссийского казачьего общества Владимир Еремеев.

После завершения церемонии кадеты возложили цветы к мемориальному комплексу «Черный тюльпан».