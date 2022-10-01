Москва, , 18:56 — REGNUM Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») не может объяснить с точки зрения военного оставление Красного Лимана.

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«Проблема не в том, что командующий группировкой Центрального военного округа неправильно оценил обстановку. Проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки. Эта система идёт сверху вниз», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

«Мы не знали количество сил и средств, которые наступали на Лиман? Если не знали, то где была разведка? Там идеально работала 144-я дивизия, отлично работала армейская авиация, артиллерия вообще не прекращала работать», — указал парламентарий.

«Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой. Нам нужен свой Квашнин, который давал команды, писал директиву, ехал в окоп к солдату смотреть, как выполняются его задача. Мы поэтому Вторую чеченскую кампанию завершили успешно», — рассуждает депутат Госдумы.

По его убеждению, «пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится».

«Всё остальное — следствие проводимой оттуда политики», — резюмировал Гурулёв.