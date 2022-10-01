Кальяри, Италия, , 18:54 — REGNUM 1 октября «Кальяри» в матче седьмого тура итальянской Серии B 2022/23 потерпел поражение от «Венеции» со счетом 1:4. Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена».

Денис Черышев Дмитрий Садовников

Забитыми мячами в составе гостей отметились Йоэл Похьянпало (50’ Микаэль Кюизанс), Денис Черышев (64’, 66’) и Ридгесиано Хапс (83’ Денис Черышев). Единственный гол «Кальяри» на 38-й минуте забил Марко Манкосу.

Составы команд:

«Кальяри»: Радунович, Гольданига, Альтаре, Баррека (Оберт, 48’), Дзаппа (Лувумбо, 74’), Манкосу, Рог (Макумбу, 46’), Нандес, Дейола, Перейро (Фалько, 61’), Паволетти (Лападула, 61’).

«Венеция»: Йоронен, Вишневски, Хапс, Дзампано, Модоло, Чеккарони, Бузио (Кандела, 90’), Кюизанс (Черышев, 61’), Андерсен (Тессманн, 60’), Новакович, Похьянпало (Фьордилино, 74’).