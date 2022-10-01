Донецк, , 18:43 — REGNUM Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:10 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще пять снарядов калибра 152 мм.