Донецк, 1 октября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:07 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку и Донецк из артиллерии.