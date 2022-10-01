Мадрид, 1 октября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Страны Европы должны строить отношения не только с идеей так называемой мягкой силы, но и элементами принудительной, заявил 1 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Европейцы должны строить новые отношения с идеей силы, не просто мягкой силы, нам также нужны элементы принудительной силы, чтобы быть в состоянии противостоять военным ситуациям», — заявил он, выступая на испанском форуме Ла-Тоха.

Боррель также призвал и дальше поставлять оружие киевскому режиму и не ослаблять санкции против России.