Севастополь, , 18:22 — REGNUM На аэродроме Бельбек в Севастополе произошло ЧП — самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся. Об этом 1 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Пожарные 82.mchs.gov.ru

«Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек, — написал Развожаев. — По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся».

По его словам, пожарные расчеты в настоящее время работают на месте ЧП.

Другие подробности он не привел.