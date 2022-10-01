Брюссель, 1 октября 2022, 18:17 — REGNUM Воссоединение с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей делает практически невозможным завершение конфликта, заявил 1 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, данное решение властей России делает «практически невозможным, чтобы война закончилась».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Кремле президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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