Париж, 1 октября 2022, 18:07 — REGNUM Власти Франции отменяют поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы поставить их киевскому режиму, пишет 1 октября газета Le Monde со ссылкой на источники.
Отмечается, что Франция может перенаправить от 6 до 12 гаубиц из 15 изначально заказанных Данией.
Также сообщается, что правительство Дании согласилось уступить запрошенные Киевом установки Caesar.
Как сообщало ИА REGNUM, киевских боевиков будут готовить специалисты из Франции.
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