Париж, 1 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Власти Франции отменяют поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы поставить их киевскому режиму, пишет 1 октября газета Le Monde со ссылкой на источники.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

Отмечается, что Франция может перенаправить от 6 до 12 гаубиц из 15 изначально заказанных Данией.

Также сообщается, что правительство Дании согласилось уступить запрошенные Киевом установки Caesar.

Как сообщало ИА REGNUM, киевских боевиков будут готовить специалисты из Франции.

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