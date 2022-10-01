Донецк, , 18:06 — REGNUM Города Горловка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:20 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм; 17:49 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Макеевку натовскими снарядами.