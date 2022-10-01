Москва, 1 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Россию не переизбрали в Совет международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили 1 октября в пресс-службе организации.

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«Мы объявили об итогах голосования, которое состоялось сегодня (1 октября) утром», — сообщили РИА Новости в пресс-службе в ответ на соответствующий письменный запрос.

Напомним, в Совет ИКАО входят 36 государств — участников организации. ИКАО — это специализированное учреждение ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.