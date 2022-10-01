Москва, 1 октября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили 1 октября в Министерстве обороны РФ.

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«Уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в Харьковской области, ДНР, Херсонской и Николаевской области 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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