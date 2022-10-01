Москва, 1 октября 2022, 17:33 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в Харьковской области, ДНР, Херсонской и Николаевской области 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 1 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили в районе населённого пункта Купянск Харьковской области временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ.
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