Москва, , 17:33 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в Харьковской области, ДНР, Херсонской и Николаевской области 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 1 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Загоруйковка, Кисловка и Николаевка Харьковской области, Зеленый Гай, Новопетриковка, Новотроицкое, Вольное, Красный Лиман и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Кошара, Кучерское, Садок и Цукуры Херсонской области, а также Шмидтово Николаевской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили в районе населённого пункта Купянск Харьковской области временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ.

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