Москва, 1 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили в районе населённого пункта Купянск Харьковской области временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 1 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«В районе населённого пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, потери ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

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