Москва, 1 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в районе города Запорожье до 60 боевиков ВСУ. Об этом 1 октября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Будни ВКС РФ

По его словам, удары были нанесены по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ.

«Высокоточными ударами ВКС России… уничтожены до 60-ти военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня «HIMARS», — сказал он

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке и Яковлевке 14 ракет из БМ-21 «Град».