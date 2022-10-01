Москва, 1 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) составили более 100 боевиков убитыми и ранеными. Об этом 1 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

По его словам, удары были нанесены в районе Новополь.

«В результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны (ВСУ) уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами.