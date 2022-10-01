Тюмень, , 17:18 — REGNUM В Тюменскую область прибыли жители Краснодона, которым не могут помочь в местных больницах. Они будут лечиться в тюменских больницах, сообщает информационный центр правительства региона.

Прибывшие в Тюмень пациенты из Краснодона Информационный центр правительства Тюменской области

Краснодонцев встретили на железнодорожном вокзале. Все пациентам требуется срочное оперативное лечение. В состав первой группы вошли 19 человек и трое сопровождающих.

«Этим людям необходима срочная высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, оказать её там, на месте, невозможно, поэтому после дополнительного медицинского обследования им будет оказана необходимая помощь: сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции и так далее», — пояснила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибывших авиабортом Минобороны в Сургут (ХМАО) 22 пациентов из Донецкой Народной Республики, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В больницы Югры привезли раненых из Донбасса