Тюмень, 1 октября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Тюменскую область прибыли жители Краснодона, которым не могут помочь в местных больницах. Они будут лечиться в тюменских больницах, сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Прибывшие в Тюмень пациенты из Краснодона

Краснодонцев встретили на железнодорожном вокзале. Все пациентам требуется срочное оперативное лечение. В состав первой группы вошли 19 человек и трое сопровождающих.

«Этим людям необходима срочная высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, оказать её там, на месте, невозможно, поэтому после дополнительного медицинского обследования им будет оказана необходимая помощь: сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции и так далее», — пояснила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибывших авиабортом Минобороны в Сургут (ХМАО) 22 пациентов из Донецкой Народной Республики, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.