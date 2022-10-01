Москва, 1 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России за сутки уничтожили шесть пунктов управления ВСУ. Об этом 1 октября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

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По его словам, удары были нанесены в районах населенных пунктов Ямполь, Артёмовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами.