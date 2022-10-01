Грозный, 1 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал отвод союзных войск из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

По его словам, обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который «получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было».

«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что «спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске».

«Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? «Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории, — отметил глава Чечни. — Нам не хватило Изюма? Еще тогда я говорил: стреляйте по военному скоплению противника в захваченном фашистами Изюме, тем более что наша артиллерия на тот момент имела такую возможность. Разом покончили бы с главными сатанистами и фашистами. Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей территории. До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся четырех территорий хотят быть защищенными».

По мнению Кадырова, необходимо «принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».

«Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас. Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо», — заключил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 октября в Министерстве обороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике на более выгодные рубежи.

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