ВКС России сбили в Николаевской области самолет МиГ-29 ВСУ
Москва, 1 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ в Николаевской области. Об этом 1 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
Минобороны.рф
ВКС РФ
По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Павловка.
«Истребительной авиацией ВКС РФ… сбит МиГ-29 ВСУ», — сказал Конашенков.
Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево и Озеряновке 30 снарядов.