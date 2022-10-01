Москва, 1 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ в Николаевской области. Об этом 1 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Минобороны.рф ВКС РФ

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Павловка.

«Истребительной авиацией ВКС РФ… сбит МиГ-29 ВСУ», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево и Озеряновке 30 снарядов.