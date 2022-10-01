Москва, , 17:03 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 270 боевиков ВСУ на николаево-криворожском направлении. Об этом 1 октября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

ВС РФ Mil.ru

«На николаево-криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника (ВСУ) подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270… военнослужащих», — сказал он.

По его словам, ВС РФ также уничтожили пять танков ВСУ, шесть боевых машин пехоты ВСУ, а также 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики за 10 минут ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов.