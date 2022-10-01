Москва, , 16:54 — REGNUM В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике на более выгодные рубежи, сообщили 1 октября в Министерстве обороны РФ.

Въезд в Красный Лиман Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, ВСУ ввели резервы и продолжили наступление на данном направлении.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — сообщили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что более 200 киевских военных, пять танков и девять боевых машин пехоты уничтожены массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й мехбригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки.