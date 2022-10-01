Донецк, 1 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево и Озеряновке 30 снарядов.