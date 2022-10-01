Донецк, 1 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден детский сад. Об этом 1 октября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Поступила информация о повреждении остекления ещё одного детского сада на пос. Абакумова в Кировском районе», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии.