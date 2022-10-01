Макеевка, ДНР, , 16:33 — REGNUM В результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ получили ранения двое мирных жителей. Об этом 1 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

«Боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району города, — говорится в сообщении. — По улице Уборевича ранены мужчина 1963 года рождения и женщина 1965 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Старомихайловку и Макеевку.