Москва, , 16:25 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 1 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет iphotocommerce

Так, по состоянию на 16:21 мск в аэропорту «Внуково» задержано 10 авиарейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс, еще четыре отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано два авиарейса, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что с 5 октября в столице РФ может установиться «бабье лето».