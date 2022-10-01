Ярославль, , 16:09 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов поручил руководству входящего в госкорпорацию холдинга «Российские космические системы» (РКС) наладить конвейерное производство составных частей бортовой аппаратуры для космических аппаратов на Ярославском радиозаводе. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ярославский радиозавод Yarz.ru

Глава госкорпорации дал соответствующее поручение холдингу РКС в ходе совещания на Ярославском радиозаводе. Это предприятие стало частью холдинга в марте 2022 года.

В рамках программы стратегических преобразований предприятий космического приборостроения на Ярославском радиозаводе будет запущено серийное производство радиотехнической аппаратуры. В частности, речь идёт о сборке бортовой аппаратуры для космических аппаратов и изделий специального назначения.

Планируется, что радиозавод в Ярославле станет базовой серийной площадкой РКС. Конвейерный выпуск аппаратуры для спутника позволит перейти Роскосмосу к потоковой сборке космических аппаратов навигации, связи и дистанционного зондирования Земли.

Ярославский радиозавод начал выпуск аппаратуры для спутников в 1960-х годах. В марте 2022 года контрольный пакет акций предприятия был выкуплен госкорпорацией «Роскосмос». Ранее эти акции принадлежали компании АФК «Система».

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