Красный Лиман, ДНР, 1 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. По состоянию на 16:05 мск 1 октября Минобороны России не предоставило ежедневных сводок с фронта, также ничего не сообщается по обстановке в Красном Лимане в ДНР, вошедшем 30 сентября в состав Российской Федерации.

Александр Погожев ИА REGNUM Красный Лиман, ДНР

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При этом из разных неофициальных источников поступает множество противоречивой информации по ситуации в Красном Лимане, а официальной до сих пор нет.

На данный момент дорога на Сватово из Красного Лимана фактически блокирована. Об этом 1 октября сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале.