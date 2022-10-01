Ижевск, 1 октября 2022, 16:07 — REGNUM Из Республиканской детской клинической больницы в Ижевске выписан первый ребенок, получивший ранение при нападении на школу №88, которое произошло 26 сентября. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем telegram-канале.

Больница
Больница
УФССП по ЯО

Она отметила, что мальчик чувствует себя хорошо. Но пока он будет оставаться на больничном, будет находиться под амбулаторным наблюдением.

«Желаем ему полностью восстановиться как можно скорей», — подчеркнула зампред правительства республики и выразила огромную благодарность врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, ученик 10-го класса школы №88 Александр Стерхов, который помогал в эвакуации учащихся в момент нападения, награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». В результате стрельбы погибли 17 человек, 23 — получили ранения.

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