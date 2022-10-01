Ижевск, 1 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Из Республиканской детской клинической больницы в Ижевске выписан первый ребенок, получивший ранение при нападении на школу №88, которое произошло 26 сентября. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своем telegram-канале.

УФССП по ЯО Больница

Она отметила, что мальчик чувствует себя хорошо. Но пока он будет оставаться на больничном, будет находиться под амбулаторным наблюдением.

«Желаем ему полностью восстановиться как можно скорей», — подчеркнула зампред правительства республики и выразила огромную благодарность врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, ученик 10-го класса школы №88 Александр Стерхов, который помогал в эвакуации учащихся в момент нападения, награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». В результате стрельбы погибли 17 человек, 23 — получили ранения.

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