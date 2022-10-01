Лондон, 1 октября 2022, 15:56 — REGNUM Слова американского президента Джо Байдена о готовности Соединенных Штатов и их союзников защищать каждый дюйм своей территории в адрес президента России Владимира Путина негативно оценили 1 октября читатели британской газеты Daily Mail.
При этом большая часть читателей указанного издания посчитали, что слова Байдена способствуют эскалации напряжённости.
«Я больше боюсь этой администрации (США — ред.), чем Путина», — написал один из читателей.
«Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!», — поддержал его другой пользователь.
«Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьёз?», — добавил ещё один комментирующий.
«Я хочу, чтобы Джо перестал говорить», — уточнил другой читатель.
«Его нужно отстранить от должности, прежде чем он втянет нас в ядерную войну», — заключил ещё один из пользователей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США вместе с партнёрами по НАТО полны решимости защищать каждый дюйм своей территории, призвав президента РФ Владимира Путина понять это правильно.