Лондон, 1 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Слова американского президента Джо Байдена о готовности Соединенных Штатов и их союзников защищать каждый дюйм своей территории в адрес президента России Владимира Путина негативно оценили 1 октября читатели британской газеты Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

При этом большая часть читателей указанного издания посчитали, что слова Байдена способствуют эскалации напряжённости.

«Я больше боюсь этой администрации (США — ред.), чем Путина», — написал один из читателей.

«Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!», — поддержал его другой пользователь.

«Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьёз?», — добавил ещё один комментирующий.

«Я хочу, чтобы Джо перестал говорить», — уточнил другой читатель.

«Его нужно отстранить от должности, прежде чем он втянет нас в ядерную войну», — заключил ещё один из пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США вместе с партнёрами по НАТО полны решимости защищать каждый дюйм своей территории, призвав президента РФ Владимира Путина понять это правильно.