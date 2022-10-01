Москва, , 15:49 — REGNUM Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, к которому была приговорена в качестве меры пресечения по делу о дискредитации ВС России. Об этом RT сообщил ее бывший супруг Игорь Овсянников.

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По его словам, Овсянникова сбежала в ночь на 1 октября вместе с 11-летней дочерью. Овсянников добавил, что с конца августа не знает о местоположении дочери.

Марина Овсянникова должна была находиться под домашним арестом до 9 октября. Ей предъявили обвинение по статье о фейках про ВС РФ из-за одиночного пикета.