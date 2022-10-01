Ижевск, , 15:48 — REGNUM Ученика 10 «Б» класса школы № 88 города Ижевска, которая подверглась вооруженному нападению, Александра Стерхова глава МВД России Владимир Колокольцев наградил медалью «За вклад в укрепление правопорядка». Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка» пресс-служба МВД России

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 26 сентября, когда в школу ворвался вооруженный преступник, юноша проявил смелось и самоотверженность.

«Несмотря на полученное пулевое ранение, он немедленно направился в кабинет директора школы, чтобы предупредить о грозящей ученикам и преподавателям опасности. Благодаря действиям старшеклассника, появилась возможность оперативно начать эвакуацию», — подчеркнула она.

Затем молодой человек помогал директору и педагогам выводить детей из школы в безопасные места. Его ранение заметили сотрудники МЧС и убедили обратиться за медицинской помощью.

«За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», — заключила Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на школу №88 в Ижевске напал вооруженный бывший выпускник. В результате стрельбы погибли 17 человек, среди которых 11 детей, 23 человека, включая 21 ребенка, пострадали.

В период с 3 октября школьники будут учиться в дистанционном формате. Очно обучение продолжится с 10 октября на базе двух других школ Ижевска.