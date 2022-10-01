Лондон, 1 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Свою помощь в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» предложила Дании Великобритания. Об этом 1 октября говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Лиз Трасс по итогам её встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен в Лондоне.

Великобритания

«[Лидеры] сходятся во мнении о том, что инциденты явно представляют собой диверсию. Премьер-министр предложила [коллеге] помощь Соединенного Королевства в осуществлении идущего сейчас расследования», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что Трасс и Фредериксен согласились, что безопасность Балтийского моря является соответствующей общим интересам, приветствовав усиление сотрудничества по линии Объединенных экспедиционных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на причастность Соединённых Штатов к диверсиям на газопроводах «Северных потоках» «Северный поток — 2» намекнул дипломат КНР в Ливане Цао И.