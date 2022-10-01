Донецк, 1 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. За семь минут ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:55 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 14:57 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм». 14:50 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Горняцкий р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм, — отмечается в сообщении.

Ранее за 10 минут ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов.