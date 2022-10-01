Неаполь, Италия, 1 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. 1 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 8-го тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

(сс) RonnyK «Наполи»

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньский, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Маттео Политано, Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори.

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Уилфрид Синго, Валентино Лазаро, Коффи Джиджи, Саша Лукич, Кароль Линетти, Никола Влашич, Антонио Санабрия, Алексей Миранчук.

В последний раз 26-летний атакующий полузащитник «Торино» и сборной России по футболу Алексей Миранчук выходил на поле 13 августа в матче с «Монцей», в котором отметился одним забитым мячом. Более полутора месяца футболист пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.