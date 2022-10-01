Луганск, 1 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку из РСЗО HIMARS. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 13.30 по н.п. Нижняя Дуванка с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.