Москва, 1 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих. Об этом 1 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Шойгу

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«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — отметил он.

Он добавил, что сдвижка «связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов».

«Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября. А что касается демобилизации — тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», — подчеркнул Шойгу.