Москва, , 15:16 — REGNUM Студентов коммерческих вузов, имеющих госаккредитацию, призывать в ходе проведения частичной мобилизации в России не будут. Об этом 1 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны России

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«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты госвузов в мобилизации не участвуют», — отметил он.

По его словам, «не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством».

«По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», — добавил Шойгу.

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