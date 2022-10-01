Курган, , 15:15 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков вновь поставил вопрос о проведении национализации ряда предприятий. Об этом он написал 1 октября в своём телеграм-канале.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

«После завершения частичной мобилизации, наверняка, логичным будет вопрос частичной национализации. Особенно в отношении «выжимаемых досуха» активов тех, кто давно «мобилизовал» все украденные из России средства в недружественные страны. Они сами сделали свой выбор», — высказался курганский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Шумков уже поднимал вопрос о деприватизации и национализации некоторых предприятий ещё в апреле 2021 года.

«Государство вправе возвращать себе важные предприятия, которые когда-то были розданы за бесценок либо не совсем законно. Думаю, в отношении таких компаний государство и народ имеют полное право провести инвентаризацию, кассацию и деприватизацию. Ведь слово приватизация никого не пугает — этим занимаются уже почти 30 лет власти всех уровней, включая самый малый уровень местного самоуправления. Что ж тогда такого страшного в деприватизации или национализации?» — задавал тогда вопрос курганский губернатор.

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